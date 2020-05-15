Визит Козака в Берлин вызвал беспокойство у Климкина

Москва, 15 мая. Визит заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин на консультации по урегулированию ситуации в Донбассе вызвал беспокойство у экс-главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом бывший дипломат написал у себя в Facebook.

По словам Климкина, визит Козака стал «негативной историей» для Украины.

«В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», — пишет бывший министр иностранных дел Украины.

Климкина беспокоит, что переговоры Козака с Берлином прошли не в телефонном формате. По его мнению, это «может свидетельствовать об обсуждении конфиденциальных тем». Экс-глава МИД Украины считает, что таким образом Германия дала сигнал Киеву о необходимости придерживаться «нормандского формата».

Также бывший дипломат предположил, что в Берлине обсуждалась возможность обхода санкций США против «Северного потока — 2».

«В целом картина у нас складывается несимпатичная», — резюмировал Павел Климкин.

Сам Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что переговоры с немецкой стороной по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе были конструктивными и протекали в деловом ключе.

Недавно Павел Климкин утверждал, что Россия не имеет права отмечать день Победы над нацизмом. Он призвал украинцев быть бдительными и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.