Эксперт констатировал отсутствие четкой позиции в исторической политике Украины

Киев, 15 мая. Заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины Георгий Касьянов констатировал отсутствие четкой позиции в исторической политике страны.

По словам эксперта, современная украинская историческая политика не выражена. Касьянов характеризовал ее как «рыхлую» в сравнении с «политикой памяти» экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Если речь идет об исторической политике, то тренда, основной линии на Украине нет. Это зигзагообразное движение от какого-то плюрализма к повторению довольно стандартных форм национального нарратива или даже националистического нарратива. Эта политика исторической памяти неясная, что вполне приложимо к политике в целом внутри Украины», — заявил эксперт в ходе онлайн-лектория Совета внешней и оборонной политики на тему «Войны памяти: перемирие на время карантина?».

Касьянов отметил, что в исторической политике на Украине с одной стороны продолжаются присущие времени президентства Порошенко тенденции, а с другой — появилось связанное со стремлением организовать ревизию того периода движение.

По словам эксперта, все находится в «переходном, плавучем состоянии», определить которое трудно.

«Твердых заявлений нет, нет четкой позиции в исторической политике», — подчеркнул Касьянов.

В то же время он отметил, что «если речь идет о Победе (в Великой Отечественной войне), то этот нарратив, с того момента, как его переформировали в 2015 году, не трогают». Эксперт признал, что согласно соцопросам 9 мая занимает четвертое место среди наиболее популярных в стране праздников после Нового года, Рождества и 8 марта.

В мае 2015 года на территории Украины начал действовать закон о декоммунизации. В его рамках руководство страны пытается отказаться от «советского» прошлого и всего, что напоминает о связях Украины и России. В стране переименован ряд отдельных улиц и целых городов. Институт национальной памяти Украины подготовил список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации». С июня 2017 года в стране запрещено использование георгиевских лент. Их публичная демонстрация наказывается крупными штрафами и административным арестом.