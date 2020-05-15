Исследование показало, что российские бизнесвумен богатеют быстрее женщин других стран

Москва, 15 мая. Россия занимает первое место по доле женщин, занимающих управленческие должности, а также опережает другие государства по темпам роста богатств у женщин. Об этом свидетельствует исследование The Boston Consulting Group (BCG).

Отмечается, что индекс доли женщин-руководителей в России составляет 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 обозначает полное равенство мужчин и женщин). В Северной Америке этот показатель равен 0,6, а в Западной Европе — 0,45. Показатели равенства оплаты труда в РФ (0,68) сопоставимы с Азией и Австралией (0,69). Здесь Россия опережает Западную (0,65) и Восточную Европу (0,63), но отстает от Японии (0,7) и Северной Америки (0,74).

«На конец 2019 года женщинам принадлежало 70 трлн долларов, или 32% от общемирового объема богатств», — отмечается в исследовании.

По числу принадлежащих женщинам богатств Россия занимает 10-е место среди европейских стран — 320 млрд долларов. Отмечается, что по темпам роста богатств (8,9%) российские женщины были первые в мире.

«Несмотря на растущую роль женщин в общей картине мирового богатства, многие банки продолжают придерживаться исторических социальных норм, которые рассматривают мужчин в качестве основных лиц, принимающих финансовые решения», — пишут эксперты.

Ранее эксперты консалтинговой компании The Boston Consulting Group прогнозировали, что продажи новых легковых автомобилей в России в этом году при пессимистичном сценарии сократятся до 50% на фоне пандемии коронавируса. Оптимистичный прогноз предполагает снижение продаж на 20%.