Руководители бизнеса рассказали о сроках восстановления российской экономики

Москва, 15 мая. Почти половина руководителей российских предприятий ожидает восстановления экономики РФ в течение года после окончания карантинных мер. Об этом свидетельствуют итоги исследования Ernst & Young (EY) «Как COVID-19 меняет российский бизнес?».

Исследование проводилось с 24 по 30 апреля, до объявления президентом РФ Владимиром Путиным нового пакета мер господдержки. В опросе поучаствовали более 230 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

«По мнению почти половины респондентов, восстановление российской экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение 6-12 месяцев, а 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода», — свидетельствуют результаты опроса.

Прогнозы опрошенных предпринимателей в плане восстановления их собственного бизнеса менее оптимистичны: 15% считают, что уровень выручки уже не вернется к докризисным показателям, 36% ожидают, что для восстановления потребуется более года. 15% респондентов ждут восстановления деловой активности в течение трех месяцев.

Отмечается, что почти треть компаний сообщили о падении выручки более чем на 50% и только 6% респондентов сообщили о росте дохода в период пандемии.

«Положительная динамика выручки наблюдается, в основном, в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, а также информационно-коммуникационных технологий», — сообщают в EY.

Ранее сообщалось, что аналитики крупнейшей британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY), пришли к выводу, что Россия достаточно успешно справляется с экономическими последствиями пандемии COVID-19, а Москва лучше готова к преодолению кризиса, чем крупнейшие мегаполисы мира.