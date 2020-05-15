Украинский дипломат Грищенко уверен, что России «выгодно» возвращение Крыма

Киев, 15 мая. Россия не изменит свою политику из-за вызванных кризисом экономических трудностей, но рано или поздно Москву удастся убедить в выгоде «возвращения» Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов озвучил политик и дипломат Константин Грищенко.

Грищенко в 2012—2014 годах занимал пост вице-премьера Украины, в 2003—2005 и 2010—2012 годах возглавлял МИД страны, в 2008—2010 годах был замсекретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По его словам, Киеву не следует рассчитывать на то, что Россия изменит свои подходы к основным принципам внешней и внутренней политики только из-за того, что у нее «сейчас упали все экономические показатели». Москва останется «на нынешних позициях», считает Грищенко.

Но украинскому руководству нужно работать с Россией исходя из того, что постепенно будет приходить осознание невозможности «удержать» все и Москва поймет необходимость «отказываться там, где это принесет наибольший позитив – с точки зрения долгосрочных интересов России».

«Доказывать — как на международных уровнях, так и в двусторонних контактах, что если позволить Донбассу вернуться полноценной частью Украины — это откроет возможности для нормальных, добрососедских отношений с Россией», — сообщил Грищенко.

Политик отметил, что полностью восстановить отношения с Россией Украина не сможет, пока не решен «вопрос возвращения Крыма».

«Но надо двигаться. Невозможно говорить о том, что мы — братские народы, пока не закроется эта тема», — уверен украинский дипломат.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. Крымские власти провели референдум после произошедшего в Киеве госпереворота. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% крымчан. Тем не менее, Киев продолжает считать полуостров «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав России в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.