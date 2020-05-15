В США попытались объяснить природу НЛО

Вашингтон, 15 мая. Имеющийся в распоряжении ВМС США лазер способен проецировать двух- и трехмерные плазменные изображения, которые сторонние наблюдатели могут принимать за неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает Forbes со ссылкой на соответствующий патент.

Издание отмечает, что подобная технология ВМС предназначена для обмана инфракрасных датчиков ракет с самонаводящимися головными частями. Лазер помещается в хвостовую часть самолета, а соответствующая плазменная мишень может создаваться на любом расстоянии от летательного аппарата.

Однако в Popular Mechanics скептически отнеслись к такому объяснению природы НЛО. Журналисты издания пишут, что версия с лазером объясняет лишь малую часть инцидентов, связанных с неопознанными летающими объектами. Как утверждает Popular Mechanics, именно такие плазменные изображения видны камерой AN/ASQ-228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared (ATFLIR) истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

Напомним, что в прошлом месяце Министерство обороны США официально обнародовало и признало подлинность трех коротких видеозаписей с НЛО.

В конце апреля российский астроном и популяризатор науки, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отмечал, что видеозаписи, опубликованные Пентагоном, уже давно гуляют в Сети, а потому никакой новости в произошедшем нет. При этом Вибе выразил уверенность, что камеры американских военных действительно зафиксировали НЛО.