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МЧС обнаружило более 160 домов престарелых с нарушениями пожарной безопасности

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МЧС обнаружило более 160 домов престарелых с нарушениями пожарной безопасности

Москва, 15 мая. С начала года МЧС провело около 1 тыс. проверок противопожарного состояния в домах для престарелых и инвалидов, в ходе которых было обнаружено 165 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности.

«Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, наличием и работоспособностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, противопожарным водоснабжением», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Недавно сообщалось, что следователи допрашивают организатора хосписа для пожилых людей в подмосковном Красногорске, в котором произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Отмечается, что организатор учреждения Дмитрий Новиков не смог назвать точное количество постояльцев.

В апреле сообщалось о пожаре в доме престарелых на западе Москвы. Возгорание произошло в доме престарелых, расположенном на 3-й Мякининской улице.

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Источник: ТАСС
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