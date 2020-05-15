Эксперт предупредил об опасности кондиционера

Москва, 15 мая. Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал об опасности кондиционеров для здоровья.

Ястребцев отметил, что в холодное время года в кондиционере вместе с пылью накапливается большое количество микроорганизмов. Когда устройство включают, возникает «вентиляторный синдром» с моментальным выбросом всех накопившихся микробов.

«Зимой обычно кондиционер не эксплуатируется, на его фильтрах, на решетках, на различных каналах воздуховодов накапливаются микроорганизмы, для которых эти фильтры – благоприятная питательная среда, потому что там оседают пыль, частицы спор, пыльца, семена растений. Весной это огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний», — цитирует Ястребцева радио Sputnik.

Перед запуском кондиционера весной и в конце сезона эксперт рекомендует промывать систему фильтров. Он отметил, что для этого есть специальные фирмы и службы, а очистить простые бытовые кондиционеры можно самостоятельно. Страдающим аллергиями людям кондиционеры нужно чистить чаще, подчеркнул Ястребцев.

Эксперт отметил, что это относится и к автомобильным кондиционерам. Чистить вентиляционные каналы автомобиля он рекомендовал хотя бы во время ТО. Также следует часто менять фильтры салона, которые очищают наружный воздух от пыли и тяжелых металлов и «чистят внутренний воздух салона в режиме циркуляции».

Ранее Минздрав РФ рекомендовал больницам отключить кондиционеры, так как они способствуют распространению коронавируса, сообщило RT. В министерстве посоветовали чаще проветривать помещения, а медицинский персонал поместить в отдельном изолированном помещении, где не будет перетока зараженного воздуха из палат.