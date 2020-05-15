Российские магазины просят полицию помочь контролировать покупателей без масок

Москва, 15 мая. Российские ритейлеры попросили государство помочь с контролем исполнения масочного режима, сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. По его мнению, закрепление за магазинами полицейских или росгвардейцев на первоначальном этапе может позволить следить за соблюдением требований.

Торговые сети рискуют быть оштрафованными со стороны Роспотребнадзора за то, что обслуживают покупателей, которые пришли в магазин без масок и перчаток.

Власенко уточнил, что при нарушении масочного режима со стороны покупателя торговые сети имеют право обратиться к правоохранителям для привлечения покупателя к ответственности. Однако у магазинов при этом нет никаких правовых оснований ограничить присутствие в магазинах нарушителей режима. По мнению представителя АКОРТ, присутствие в магазинах правоохранителей помогло бы снять данное противоречие.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ предположил, что данную проблему можно решить, если законодательно обязать торговые сети выдавать маски и перчатки покупателям бесплатно.

Однако Власенко указал на значительный изъян такого варианта: у магазинов нет финансовых возможностей обеспечить миллионы россиян масками. Не в одной стране мира подобная практика во время пандемии не вводилась.

Масочный режим ввели в Москве и других регионах России на фоне непростой санитарно-эпидемиологической обстановки, сложившейся в стране и в мире. С 12 мая россияне обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки — при посещении общественных мест.

В четверг замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что магазины в период пандемии имеют право не обслуживать на кассе покупателя без маски. По его словам, совместно с представителями торговых сетей были подготовлены методические рекомендации. В документе, в частности, сообщается, что в случае несогласия посетителя исполнять требования масочного режима администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать полицию.