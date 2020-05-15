Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Киев, 15 мая. Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны, сообщают в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — отмечается в сообщении офиса президента.

Также в нем говорится, что выборы в Донбассе могут пройти только после получения Киевом контроля над государственной границей в ЛНР и ДНР. Подчеркивается, что они должны быть проведены «в соответствии с Конституцией Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств».

Напомним, что согласно Минским соглашением, Киев должен провести конституционную реформу с закреплением на постоянной основе особого статуса Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло.

Ранее украинские власти сообщали, что намерены вернуть контроль над Донбассом до конца текущего года, при этом у Киева есть план «Б» на случай, если этого не произойдет. Об этом говорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам чиновника, власти Украины готовы сделать все от них зависящее, о чем свидетельствует интенсификация работы трехсторонней контактной группы.