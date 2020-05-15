Microsoft предложил бесплатный доступ к своим продуктам для госучреждений РФ

Москва, 15 мая. Американская корпорация Microsoft предложила предоставить бесплатный доступ минимум на 6 месяцев к своим сервисам для российских госучреждений, а также организаций в сфере медицины и образования для борьбы COVID-19.

Отмечается, что среди предлагаемых продуктов Microsoft есть облачные сервисы для организации дистанционной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса, а также решения для медучреждений и интеллектуальные роботы. Минкомсвязи РФ подтвердило получение предложений от американской корпорации.

Как отмечают в Microsoft, компания активно сотрудничает с правительствами и общественными организациями по всему миру, в том числе и в России, а также принимает практические меры для борьбы с последствиями пандемии.

Напомним, что в начале мая российский кинорежиссер Никита Михалков уличил основателя Microsoft Билла Гейтса в намерении чипировать человечество. Об этом режиссер сообщил в своей телепрограмме «Бесогон ТВ». В свою очередь старший научный сотрудник НИИ гриппа им. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров заявил, что информация о якобы «чипировании» населения путем вакцинации от коронавируса является чушью.