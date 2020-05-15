Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России

Москва, 15 мая. Московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ), сообщил вице-мэр столицы и один из экс-управленцев предприятия Владимир Ефимов.

Он отметил, что покупка состоялась еще в марте. Компания производит около трети всех медицинских масок в России.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса «Москва», — говорит Ефимов.

По словам экс-совладельца компании Павла Спичакова, с начала года производство масок возросло более чем в 2 раза и составляет теперь около 1 млн в сутки. В течение года планируется удвоить производство медицинских масок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в городе отсутствует обязательное предписание по ношению защитных средств на улице. Он назвал введение обязательного ношения масок и перчаток при посещении общественных мест и транспорта «компенсационной мерой».

Также сообщалось, что московские водители, допустившие ошибку при введении номера машины во время привязки к цифровому пропуску, не будут оштрафованы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.