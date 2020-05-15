Симоньян сравнила российскую и американскую системы здравоохранения

Москва, 15 мая. Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.

«Вот американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама коронавирусом. Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать», — заявила Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в России исповедуют совсем другой подход и советуют вызывать скорую помощь сразу. Симоньян заявила, что в США на душу населения приходится в разы меньше врачей и коечных мест. Кроме того, американцы зачастую не вызывают скорую помощь, так как не могут себе этого позволить, отметила она. Симоньян упомянула статистику, согласно которой в США 60% умирающих от коронавируса — это относящиеся к наиболее бедному слою населения темнокожие.

В то же время главред RT признала, что в США и Германии «наверное, лучшая в мире» медицина для обеспеченных людей. Однако, по мнению Симоньян, в Соединенных Штатах нет массовой медицины, которая осталась в России с советских времен.

«Да, у нас она плохонькая, у нас очереди в поликлиниках, у нас можно полчаса ждать скорую, у нас санитарка может нахамить. У нас, товарищи, это есть. У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30% свободен. Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры», — заключила Симоньян.

Массовая вспышка пневмонии, источником которой стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К настоящему моменту количество заразившихся вирусом во всем мире превысило 4,2 млн человек, сообщает со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) RT. Более 294 тыс. человек скончались.