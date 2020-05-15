Украину назвали «международным онлайн-магазином с младенцами»

Киев, 15 мая. Детский омбудсмен Украины Николай Кулеба прокомментировал ситуацию, когда десятки младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев, «застряли» в Киеве из-за коронавируса. По его словам, это демонстрирует пробелы в украинском законодательстве.

Ранее стало известно, что 46 новорожденных от суррогатных матерей содержатся в отеле «Венеция» на окраине Киева. По словам Кулебы, данная ситуация «показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями».

«То есть Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых «поставляет» Украина за рубеж, мы не знаем», — написал он на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнул, что коммерциализация подобных «услуг» на Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.

Видео с младенцами в отеле было опубликовано на странице в Facebook организации «Родина», действующей под патронатом комиссии по делам пастырства семей при конференции епископов Римско-Католической церкви на Украине.

В комментарии к ролику говорится, что цель этого видео состоит в том, чтобы «заверить покупателей, что товар содержится на складе (извините, в отеле) в надлежащем состоянии». В отдельном посте члены «Родины» заявляют, что суррогатных детей «хранят, как товар на складе, в холле отеля Венеция в Киеве».

Портал «Страна» напомнил, что на Украине суррогатное материнство разрешено законодательно. За последние годы число женщин, решившихся на этот шаг, возросло в разы. Украинские дети пользуются большим спросом, поскольку цены на Украине на рождение ребенка значительно ниже, чем в Европе или США. Услуга стоит «покупателям» порядка 30-70 тыс. долларов, роженица получает не более 15 тыс. долларов.