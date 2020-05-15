Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Москва, 15 мая. Участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня в Донбассе по вине Киева, сообщил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», — говорит Грызлов.

13 мая заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал конструктивными консультации по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Берлине. Он отмечал, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в «нормандском формате», а также в трехсторонней контактной группе в Минске

Напомним, что в апреле 2014 года новые украинские власти начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые объявили о своей независимости в ответ на февральский госпереворот в Киеве. По данным ООН, жертвами гражданского конфликта стали около 13 тыс. человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, которая собирается с сентября 2014. Она уже приняла 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако даже после соглашений о перемирии украинская сторона продолжает обстрелы и провокации.