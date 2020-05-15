Сомнения авторов доклада для ООН в ПВО ЛНА стали «обоснованием» присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть разоблачения доклада Панели экспертов ООН о «присутствии» российских ЧВК в Ливии. В ходе детального разбора документа выяснилось, что все 53 пункта сфабрикованы.

Например, в 44 параграфе доклада говорится, что Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила итальянский и американский беспилотники, которые имеют схожие характеристики полета с БПЛА Wing Loong UCAV и Bayraktur TB2 UAV. Логика рассуждения анонимных источников Организации сводится к тому, что силы Халифы Хафтара не могли ликвидировать западные аппараты. Это и послужило поводом «найти» российский след.

Однако никаких аргументов докладчики не приводят. Какое отношение возможное развертывание усовершенствованной системы обороны на подконтрольной Хафтару территории имеет к Российской Федерации, авторы документа умалчивают. Что неудивительно, учитывая отсутствие каких-либо доказательств.

Немаловажной деталью является и то, что необходимые системы обороны были в Ливии еще до гражданской войны. На вооружении страны числились 39 комплексов С-75 «Волга», которые были поставлены из СССР с 1975 по 1985 год и 60 комплексов С-125 «Печора», переданные в страну до 1991 года. Помимо этого, к 2010 году 4 бригады ПВО были оснащены двумя дивизионами по 6 пусковых установок С-200, а в 2019 году в Сети появились фотографии Панциря-С в Ливии.

ФАН предполагает, что в североафриканскому государству Панцири поставили Объединенные Арабские Эмираты, которые изначально приобрели образцы этих систем в РФ.

Подробнее со второй частью разоблачения доклада для ООН можно ознакомиться на сайте ФАН.