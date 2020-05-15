В Киеве подтвердили вину Порошенко в организации керченской провокации

Киев, 15 мая. Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года произошел по вине украинской стороны из-за нарушения нормативов и порядка исполнения документов боевого управления. К такому выводу пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины.

Согласно данным экспертизы, решение о проходе катеров через Керченский пролив было принято «без учета мер безопасного использования войск». В отчете подчеркивается, что корабли были направлены командиром Морского командования и главой ВМС «без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба». Согласно экспертизе института, был также нарушен порядок исполнения документов боевого управления.

В отчете говорится, что устное указание верховного главнокомандующего ВС, президента Украины Петра Порошенко было воспринято военным руководством как приказ и привело к тяжелым последствиям — «плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние».

Специалисты пришли к выводу, что командование ВМС не оценило вероятность ответных действий со стороны РФ, а также не предусмотрело, что катера, нарушившие правила прохода территориальных вод будут остановлены. В отчете института говорится, что из-за массового перебазирования кораблей в Азовское море, пострадала обороноспособность Украины в Черном море.

«Любое государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях», — отмечают эксперты.

Данные экспертизы были переданы Государственному бюро расследований в рамках одного из дел, возбужденных против Порошенко.

В конце апреля сообщалось, что Порошенко считает, что дело о государственной измене, которое было возбуждено после провокации в Керченском проливе, призвано «защитить правовую позицию» Москвы. Особое возмущение у бывшего президента Украины вызывает тот факт, что администрация Зеленского, Генпрокуратура и ГБР расценивают инцидент как провокацию со стороны Киева и уголовное преступление.