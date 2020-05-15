На Украине на три года продлили запрет российских соцсетей

Киев, 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Предложение о продлении санкций на три года в начале апреля направила в СНБО Служба безопасности Украины (СБУ). Инициативу представители спецслужбы объяснили соображениями национальной безопасности. СНБО принял соответствующее решение и направил его для окончательного утверждения главе государства. Постановление с требованием продлить санкции против российских интернет-компаний 13 мая также приняла Верховная рада.

Решение СНБО Украины о расширении санкционного списка против 1228 физических и 468 юридических лиц 15 мая 2017 года утвердил действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. В список были включены некоторые судьи Конституционного суда, журналисты и депутаты Госдумы, под запрет также попали компании «Мейл.ру», «Яндекс.Украина» и «Яндекс» и российские социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Ограничительные меры также коснулись специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства компании «1С» и занимающейся разработками в сфере распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей компании ABBYY.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал решение СНБО о продлении санкций последствием проблем украинской власти, «которая не желает, чтобы украинцы общались с гражданами РФ». По его словам, в Киеве боятся, что правду о происходящем в России в целом и Крыму в частности узнает большое количество жителей страны.