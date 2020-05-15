Чешский депутат назвал варварским и циничным снос памятника Коневу

Москва, 15 мая. Первый зампредседателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип назвал отвратительными, варварскими и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

В интервью газете «Красная звезда» Филип напомнил о заявлении мэра Праги Петра Зенкла. В 1945 году он сообщил, что «город был спасен от гибели и разрушения, он был вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией».

Депутат подчеркнул, что эта цитата «находится в резком противоречии с отвратительными и циничными шагами нынешнего главы района Праги-6».

«Этим поступком он не только нанес урон празднованию освобождения Чехии Красной Армией в этом году, но и попрал символ Пражского восстания и саму дату — 9 Мая 1945 года», — отметил Филип.

Назвав снос памятника коварным и варварским поступком, он добавил, что это говорит о том, что некоторые «фашиствующие» политики Праги под негативным влиянием ЕС и США пытаются нарушить отношения российского и чешского народов».

Напомним, 3 апреля районные власти Праги снесли памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему столицу Чехии от нацистов в мае 1945 года. Инициаторы демонтажа намеревались перенести монумент в Музей памяти ХХ века.

Памятник Ивану Коневу был установлен в Праге по инициативе местных властей в 70-80-х годах. Его возвели в знак благодарности жителей города за то, что маршал сохранил здания чешской столицы во время штурма: он отдал приказ не применять тяжелую артиллерию при освобождении Праги от фашистов в мае 1945 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия пражских муниципалов «возмутительными и циничными». Следственный комитет РФ открыл уголовное производство об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.

Позднее жители Праги выразили свое отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и признались в глубоком расколе чешского общества. Как рассказал один из пражан, многие местные жители осудили решение чиновников демонтировать памятник. Другой житель города рассказал, что чехи, по сути, делятся на тех, кто выступает за русских, и тех, кто против. По его словам, в первую группу в основном входят люди старшего поколения, а во вторую — молодежь. Примечательно, что по его наблюдениям, такая неприязнь распространяется в принципе на всех иностранцев, у которых жизненная ситуация лучше.