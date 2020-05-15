Панель экспертов ООН составила доклад о присутствии российских ЧВК в Ливии. Документ основан на неподтвержденных данных и фальсификациях, не выдерживающих критики, сообщает Федеральное агентство новостей в своем расследовании.

ФАН опубликовал вторую часть разоблачения доклада для ООН, в котором проанализировал еще 17 пунктов. Ни один из них не доказывает присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии.

Так, ООН использовала отчет, составленный главой МВД ПНС Фатхи Башагой в ноябре 2019 года. Последний утверждает, что в сентябре «наемники» из РФ были замечены в Ливии в районах Вади аль-Рабия, Есбиа. Это заявление не получило подтверждения, каких-либо свидетельств этому предоставлено не было.

Разбираясь в этом вопросе, следует обратить внимание на источник данной информации — самого Башагу, уличенного в пособничестве террористическим группировкам. Роль главы МВД для Ливии оказалось разрушительной: именно он способствовал турецкой интервенции, позволив Анкаре заполонить страну своими военными и сирийскими наемниками. Он лично участвовал в переговорах с Турцией о предоставлении Ливии военной помощи в апреле 2019 года. Министр наладил каналы, по которым в Ливию поставляется оружие и бронетехника в обход эмбарго ООН.

Еще больше о преступлениях министра стало известно после того, как у триполитанских бандформирований возник конфликт с Башагой, турецкими военными и наемниками из Сирии. Группировки обнародовали расследование, в котором детально рассказали о коррупции главы МВД и его связях с международными террористическими организациями, показав, что министр лоббирует интересы внешних сил.

Все это говорит лишь об одном — заявления Фатхи Башаги продиктованы желанием переключить внимание международного сообщества с его собственных преступлений.

Подробнее с разоблачением доклада можно ознакомиться на сайте ФАН.