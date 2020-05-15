Клинцевич назвал «безумием в агонии» обвинения НАТО в снижении жертв COVID-19 в РФ

Москва, 15 мая. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что западные политики убеждены в том, что с них не спросят доказательства их обвинений.

Напомним, что недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в «намерении изменить миропорядок». По его словам, «государственные и негосударственные игроки» в этих странах распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди государств Североатлантического альянса и ЕС и их дальнейшей дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Однако конкретных примеров дезинформации со стороны Москвы и Пекина Столтенберг приводить не стал.

Сенатор Франц Клинцевич выразил возмущение, что чиновник такого уровня может делать настолько недостоверные заявления.

«Заявления генерального секретаря НАТО основываются на фейковой информации, наполовину выдуманной, наполовину взятой у не совсем здоровых людей, но которую выдают за достоверную», — отмечает сенатор.

Клинцевич говорит, что элементы психологического давления в условиях информационной войны, которая ведется против России очень давно.

«Лучшая форма защиты — это нападение. Такого уровня международный чиновник делает дерзкое, громкое заявление, граничащее с потерей дипломатических отношений между странами, не подтверждая это ничем, не давая никаких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают», — говорит член Совфеда.

Сенатор заявил, что эти люди живут во лжи. По его словам, они убеждены в том, что с них никто не спросит и они останутся безнаказанными.

Ранее Государственной думы Антон Морозов в комментарии для Федерального агентства новостей отмечал, что США пытаются оправдаться перед своими гражданами за проблемы в борьбе с коронавирусом и большое число жертв от инфекции, а поэтому американские СМИ публикуют лживую информацию о смертности от COVID-19 в России.