В Раде призвали правительство Украины остановить эксперименты над страной

Киев, 15 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его правительство должны выйти из ступора и перестать ставить эксперименты на стране, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская.

«Мы наблюдаем, как деградирует отечественная промышленность, видим падение ВВП за первый квартал, которое до конца года может составить 10%, что будет иметь катастрофические последствия. Премьер и правительство должны выйти из состояния ступора, прекратить ставить опыты и эксперименты над страной», — говорит Королевская.

Парламентарий подчеркивает, что в противном случае, придется распустить Раду, провести перевыборы и сформировать профессиональное правительство национального единства.

Королевская говорит, что у кабинета министров нет четких ответов на вопросы, куда идут деньги от международных организаций, как распределяется гуманитарная помощь, предназначенная для борьбы с COVID-19 и как в условиях падения украинской экономики стране выходить из карантина.

«Политика нынешнего правительства — это политика двойных стандартов. Это проявляется во всех вопросах — празднования Дня Победы, открытия рынка земли, функционирования банковской системы, смягчения или продления карантина», — говорит парламентарий.

Она подчеркивает, что у правительства Шмыгаля нет четкой и профессиональной позиции ни в одном из этих вопросов.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Международный валютный фонд будет продолжать оказывать давление на власти Украины и «доить их, как дойную корову», чтобы добиться своих целей.