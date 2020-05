Захарова назвала дезинформационной кампанией последнее заявление Столтенберга

Москва, 15 мая. Запущенная США информационная кампания в контексте коронавируса против России и Китая, набирает обороты, сообщила у себя в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — пишет Захарова.

Она привела в пример слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что РФ и КНР в условиях пандемии коронавируса якобы «распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок».

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке», — отмечает представитель МИД РФ.

Обвинения НАТО в адрес РФ выглядят особенно абсурдно на фоне публикации дезинформации в западных изданиях The Financial Times и The New York Times. Ранее сообщалось, что российское посольство в Великобритании потребовало от FT опровергнуть статью о смертности от коронавируса в России. Об этом 14 мая заявлял посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, передают «Известия». NYT в свою очередь отказалось давать опровержение своей статье, так как в редакции газеты посчитали «достоверными» свои статьи о российской статистике по коронавирусу.