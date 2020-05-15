Борисов отреагировал на слухи о закрытии «Пусть говорят» на карантин

Москва, 15 мая. Телеведущий Дмитрий Борисов опроверг сообщения о возможном закрытии программы «Пусть говорят» на карантин из-за гостя, у которого выявили COVID-19.

Ранее появились сообщения о том, что программа закрылась на карантин, а Борисов и съемочная группа отправлены на самоизоляцию. Причиной называли посещение программы гостем с коронавирусом. Он якобы принимал участие в съемках по теме развода Лолиты.

«Нет... Мы продолжаем работать, все в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем», — сообщил Борисов РИА Новости.

При это он добавил, что если возникнут подозрения, что кто-то из коллег контактировал с инфицированными, он отправляется на карантин, «чтобы обезопасить всю группу».

По словам Борисова, в настоящее время идет подготовка эфира про Евровидение.

В ночь на пятницу Университет Джонса Хопкинса озвучил данные, согласно которым, более 300 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила темпы прироста числа инфицированных коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, к оценке нужно подходить очень осторожно. Попова отметила, что «уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», передавал RT.