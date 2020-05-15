Жена Газманова рассказала, что кормит артиста листочками липы и крапивы

Москва, 15 мая. Жена Олега Газманова Марина поделилась с читателями своего блога в Instagram рационом питания: у звездной пары на столе оказались листочки липы и суп из крапивы.

51-летняя светская львица рассказала, что с удовольствием обогащает рацион дарами природы, которые в ее семье активно используют в пищу.

«Сегодня лакомились с мужем молодыми листочками липы, как в детстве. Обменивались, какие деликатесы нам предлагает лес. Собрали молоденькой крапивы для зеленого супа, с перепелиными яичками подам», — рассказала Газманова.

По ее словам, они уже приглядели поляны, где вскоре вырастут ландыши, чтобы любоваться на них после.

«Черемуха бушует, пробовали заваривать ее как чай, вкуснота - ароматный напиток! Пахнет амаретто-миндалем. Насушила для предстоящей зимы. Поискали глазами молоденький щавель, рано еще», — поделилась светская львица.

В середине апреля сообщалось, что дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая может стать рекордсменом по количеству запасенного провианта на период самоизоляции. Певица закупила колоссальное количество гречки и туалетной бумаги. По словам Броневицкой, она приобрела 21 тонну гречи. Она отметила, что купила продукты не только для себя, но и для сотрудников приюта для собак, владельцем которого она является. Дело в том, что она предложила работникам самоизолироваться в питомнике, чтобы ухаживать за животными.