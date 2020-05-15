Рудковская и Плющенко выложили видео своей «ссоры»

Москва, 15 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко разместили в Instagram видео своей ссоры. Правда она была постановочной и стала продолжением серии юмористических видеороликов супружеской пары.

«Мне даже сыграть было это очень сложно, потому что мы с Женей никогда не ссоримся», — пишет Рудковская.

Подписчики оценили видео звездной пары. Многие отметили и их сына Сашу, более известного как Гном Гномыч, который мило пританцовывал в кадре.

«Можно после карантина продолжать ваши танцы! Они очень поднимают настроение. Вы — супер-семья!» — пишет @masterskay_lisitsi. «По вам и заметно, что вы не ссоритесь. Не подходит эта роль. Вы очень милые», — отмечает @mama_filosov. «Очень славно получилось», — комментирует @petrova_olesia_.

Однако нашлись и те, кто не оценил видеоролик Рудковской и Плющенко.

«Семейка конечно… Как с дурдома сбежавшие!» — заявила @mashamasha_90. «Какие глупые, без всякой фантазии постановки», — считает @zanina1771. «Я этот бред вообще не понимаю. У многих этот ужас вижу на страницах. Это даже не смешно, не интересно. Что за глупое подражание», — недовольна @marika7777777.

Недавно Яна Рудковская поэкспериментировала с имиджем, сделав каре. Поклонники звезды восхитились ее преображением. По мнению подписчиков, звезда помолодела на 10 лет благодаря новой прическе.