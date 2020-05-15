حصاد أخبار سوريا 14 مايو: الجيش العربي السوري يستعد لعملية في درعا ، قام الإرهابيون باستفزازات في إدلب

سوريا ، 14 مايو: الجيش السوري يعد عملية لمكافحة الإرهاب في محافظة درعا ، مسلحون من الجماعات الإرهابية ينظمون سلسلة من الاستفزازات في محافظة إدلب.

الجيش السوري يستعد لعملية في محافظة درعا

وصلت تعزيزات للجيش السوري شرق محافظة درعا في مدينة طفس ، وخاصة الفرقة 4 مدرعات ، وكذلك وحدات فيلق الحرس الثوري الإسلامي ، التي ستشارك في عملية تطهير أطراف المدينة ، حيث تمت اعمال "الخلايا نائمة" من المسلحين.

في الأسبوع الماضي ، تم القضاء على أعضاء "الخلايا النائمة" في ريف المزيريب، وفر أفراد المجموعة المتبقون. نذكر أنه في الأشهر الأخيرة ازداد عدد الهجمات على ممثلي السلطات الرسمية والقوات الحكومية في المحافظة.

استفزازات إرهابية في إدلب

صد مقاتلو الجيش العربي السوري هجوماً شنه مسلحو هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب الجنوبية الغربية.

أطلق الجيش السوري عدة قذائف مدفعية وصواريخ على تعزيزات المسلحين قبالة منحدرات جبل الزاوية. وتسببت بإصابة مباشرة وتدميرعدة نقاط لإطلاق النار على الإرهابيين. كما قصفت وحدات الجيش العربي السوري هيئة تحرير الشام بالقرب من مستوطنتي البراء وطنجرة ، حيث تتركز قواعد الجماعات المسلحة الآن. أسفرت الأعمال العسكرية في المنطقة عن وقوع خسائر في الجانبين.

رمى المتظاهرون الحجارة على دورية في إدلب

نفذ الجيش الروسي والتركي الدورية المشتركة الحادية عشر على الطريق M-4 من قرية ترنبة إلى أريحا ، وكان الطول الإجمالي للمسار 15 كيلومترًا.

وتفيد التقارير بأن مؤيدي هيئة تحرير الشام حاولوا مرة أخرى سد الطريق ورموا الحجارة على السيارات المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

تطهير حلب

قامت الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري بأعمال إزالة ألغام في منطقتي إنزارات والراموسة في حلب

قام المتخصصون بتمشيط الحي بأجهزة الكشف عن المعادن. سيتم تدمير جميع الألغام والذخائر التي يتم اكتشافها في ساحة تدريب عسكرية خارج المدينة. نذكر أنه في بداية هذا العام ، تمكنت القوات السورية من تحرير محيط المدينة من وحدات هيئة تحرير الشام ، لكن المسلحين تركوا ألغام أثناء الانسحاب.