Поклонники приняли «лохматую» Валерию за Пугачеву

Москва, 15 мая. Недавнее фото певицы Валерии в Instagram ввело в замешательство ее подписчиков. Поклонники заметили, что лохматая Валерия похожа на Аллу Пугачеву.

14 мая певица вместе с супругом Иосифом Пригожиным отправилась в Останкино на съемки ТВ-программы «Вечерний Ургант». По пути Валерия опубликовала несколько фото из машины. На одном из них звезда предстала в медицинской маске и лохматыми волосами, напомнив о важности соблюдения карантинных мер.

Однако ее поклонники не сразу ее узнали. По мнению подписчиков, Валерия в медицинской маске — копия Аллы Пугачевой.

«Я сначала подумала Пугачева», — пишет @katerina_tomashchuk_. «На Аллу Борисовну похоже», — отметила @marinakucerenko737.

Чтобы узнать, чем же она так похожа на Пугачеву, владелица страницы подключилась в обсуждение.

«Очками и маской?» — спросила у подписчицы Валерия. «Очками и причесоном», — ответила @marinakucerenko737.

Некоторые подписчики отметили, что медицинская маска Валерии нисколько не защищает от коронавируса. Также были и те, кто посчитал, что певица надела средство защиты только ради привлечения внимания.

Ранее Валерия прокомментировала скандал вокруг сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, также известного как Гном Гномыч. По словам певицы, журналисты, написавшие, что Саша Плющенко якобы страдает от психического расстройства, в погоне за хайпом перегнули палку. Она надеется, что мальчик не узнает об этих публикациях.