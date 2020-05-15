Жителей ЕС призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Москва, 15 мая. Европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавируса», — заявил Клюге в интервью газете The Daily Telegraph.

Ситуация может осложниться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью. Клюге предостерег государства, приступившие к ослаблению карантина. По его словам, сейчас «время для подготовки, а не для празднования».

«Мы знаем из истории, что во время пандемии страны, которые не были поражены раньше, могут пострадать от второй волны», — добавил Клюге.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 4,3 млн человек.

В ночь на пятницу Университет Джонса Хопкинса озвучил данные, согласно которым, более 300 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире.

На территории РФ выявлено более 252 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более двух тысяч человек погибли. Около 54 тыс. человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, передавали «Известия».