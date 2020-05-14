Первая жена Башарова потребовала от избитой им Архаровой извинений

Москва, 14 мая. Первая жена Марата Башарова Елизавета Круцко встала на защиту актера после обвинений со стороны его бывшей супруги Екатерины Архаровой в избиении.

Напомним, что несколько лет назад Башаров избил свою бывшую жену Екатерину Архарову. Это поставило точку на их браке. Актер не отрицал факта избиения, но заявлял, что супруга сама виновата в случившемся. По его словам, женщина часто выпивала и становилась неадекватной. Архарова это отрицает и грозится подать на Башарова в суд.

Первая жена актера Елизавета Круцко решила заступиться на него.

«Я бы хотела, чтобы Катя тоже извинилась за все то, что она сделала. Из-за нее у нас реально наступила ужасная ситуация. Мы пытаемся из нее выйти. Не может такого быть, чтобы все в одну секунду поверили Кате и сразу очернили Марата», — заявила Круцко.

Архарова с трудом сдерживает слезы, вспоминая инцидент. Она получила перелом носа, сотрясение мозга и ряд ушибов.

«Была физически и морально убита. Посещала психотерапевта, пила транквилизаторы, потому что мне было очень больно», — говорит бывшая супруга Башарова.

По ее словам, она долго не могла выйти из этой ситуации и в течение нескольких лет видела в других мужчинах агрессоров. Однако сейчас она счастлива в отношениях с ресторатором Артемом Илясовым. В прошлом году у пары родился сын Даниил.

Ранее сообщалось, что еще одна бывшая жена Башарова Елизавета Шевыркова обвинила его в насилии. По ее словам, актер избивал ее, когда она была на третьем месяце беременности. Шевыркова говорит, что конфликт разгорелся, когда Башаров злоупотребил алкоголем. До этого момента, как она отмечает, «все было как в сказке».