Дана Борисова раскрыла детали романа с бойцом ММА

Москва, 14 мая. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слухи о бурном романе с бойцом MMA Аскаром Мажаровым. По словам звезды, до интима дело не дошло, поскольку пару разлучила пандемия коронавируса.

В беседе с Пятым каналом Борисова призналась, что познакомилась с Аскаром несколько месяцев назад в Таиланде, где она проходила лечение от наркозависимости. Боец приехал в страну на соревнования, тренируется в Таиланде и проводит там большую часть времени.

«Познакомились, понравились. Он меня узнал, поболтали. Прям была очень большая симпатия. Но уж прям, что все было… [смеется] Воздержусь от таких комментариев. Но [были] романтическое увлечение, переписка, общение, которое сейчас только усилилось», — рассказала телезвезда.

По ее словам, из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, встретиться вновь пока не получается.

«Сейчас романтический накал настиг своего пика», — резюмировала Борисова.

Ранее Борисова призналась в оказании эскорт-услуг, передает «Газета Кемерова». Она рассказала, что занималась сексом за деньги несколько раз в состоянии опьянения, поскольку в трезвом сознании делать это не могла.

Отметим, в начале мая в Сети появился новый рейтинг самых дорогих эскортниц среди отечественных звезд. Первое место в рейтинге делят сразу три девушки: блогер и модель Ксения Бурда, владелица шоурума Ксения Воробьева и дизайнер Анна Чибисова. В рейтинг эскортниц также вошли модели Света Билялова, Диана Мелисон, Анна Аксюк и певица Диана Иваницкая.