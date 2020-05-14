Садальский опубликовал фото неизвестной внучки Высоцкого

Москва, 14 мая. Актер Станислав Садальский рассказал о неизвестной внучке Владимира Высоцкого. Соответствующий пост он разместил в Instagram.
Садальский поделился архивными снимками Высоцкого с его бывшей возлюбленной актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко. Их роман начался в 1966 году и продолжался несколько лет.
Также Станислав Садальский отыскал фотографию внучки Высоцкого и Иваненко. Девушку зовут Арина, ей 21 год, она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. По словам актера, она знает о родстве с Высоцким и гордится этим.
«Для Тани Владимир был главной любовью в жизни — она на него буквально молилась. И понимала, что встречается с гением...» — пишет в Instagram Садальский.
В 1972 году у Высоцкого и Иваненко родилась дочь Анастасия. В 1999 году Татьяна Иваненко стала бабушкой — родилась Арина.
????О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим. ????21-летняя Арина не актриса - она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим. Роман с бабушкой Арины, актрисой Татьяной Иваненко, у Высоцкого начался в середине 60-х. Для Тани Владимир был главной любовью в жизни – она на него буквально молилась. И понимала, что встречается с гением... В 1972 году у нее родилась дочь Анастасия, а бабушкой Иваненко стала в 1999 #садальский #высоцкий #иваненко #внучка #тайнаялюбовь #наследники #гений ???????????????????????????????? Говорил же мне дедушка: - Плохо, когда у тебя одна бабушка…))) ????????????????????
Ранее Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с актрисой Ларисой Удовиченко, которая в начале мая отпраздновала 65-летие. Артист заявил, что Удовиченко якобы на него обиделась за неосторожное высказывание в эфире федерального телеканала.
Также недавно Садальский гневно высказался по поводу российского телевидения и заявил о бесчестности и фальшивости людей, вещающих с экрана. Он пожаловался на карьеристов и «алчных старух», которые зарабатывают на сострадании.