Садальский опубликовал фото неизвестной внучки Высоцкого

????О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим. ????21-летняя Арина не актриса - она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим. Роман с бабушкой Арины, актрисой Татьяной Иваненко, у Высоцкого начался в середине 60-х. Для Тани Владимир был главной любовью в жизни – она на него буквально молилась. И понимала, что встречается с гением... В 1972 году у нее родилась дочь Анастасия, а бабушкой Иваненко стала в 1999 #садальский #высоцкий #иваненко #внучка #тайнаялюбовь #наследники #гений ???????????????????????????????? Говорил же мне дедушка: - Плохо, когда у тебя одна бабушка…))) ????????????????????

A post shared by Стас Садальский️???? (@stassadal) on May 14, 2020 at 3:19am PDT