Садальский опубликовал фото неизвестной внучки Высоцкого

Москва, 14 мая. Актер Станислав Садальский рассказал о неизвестной внучке Владимира Высоцкого. Соответствующий пост он разместил в Instagram.

Садальский поделился архивными снимками Высоцкого с его бывшей возлюбленной актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко. Их роман начался в 1966 году и продолжался несколько лет.

Также Станислав Садальский отыскал фотографию внучки Высоцкого и Иваненко. Девушку зовут Арина, ей 21 год, она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. По словам актера, она знает о родстве с Высоцким и гордится этим.

«Для Тани Владимир был главной любовью в жизни — она на него буквально молилась. И понимала, что встречается с гением...» — пишет в Instagram Садальский.

В 1972 году у Высоцкого и Иваненко родилась дочь Анастасия. В 1999 году Татьяна Иваненко стала бабушкой — родилась Арина.

Ранее Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с актрисой Ларисой Удовиченко, которая в начале мая отпраздновала 65-летие. Артист заявил, что Удовиченко якобы на него обиделась за неосторожное высказывание в эфире федерального телеканала.

Также недавно Садальский гневно высказался по поводу российского телевидения и заявил о бесчестности и фальшивости людей, вещающих с экрана. Он пожаловался на карьеристов и «алчных старух», которые зарабатывают на сострадании.