Вучич намерен наградить российских военных за помощь в борьбе с COVID-19

Белград, 14 мая. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь, предоставленную Москвой Белграду в борьбе с пандемией коронавируса. Российских военных наградят государственными наградами.

Как сообщает пресс-служба сербского лидера, в четверг состоялся телефонный разговор глав двух государств. Вучич вырази Путину соболезнования в связи с жертвами коронавируса и выразил уверенность, что вирус будет побежден.

«Вучич поблагодарил Путина за то, что выраженной заботой и отправкой медицинской помощи он подтвердил исключительные стратегические отношения России и Сербии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вучич выразил желание наградить российских военных государственными наградами.

В начале апреля Путин предложил сербской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, передавал RT. Позднее в Сербию прибыли российские военные специалисты. 9 мая министр обороны Сербии Александр Вулин наградили военных медиков Минобороны, которые оказывали помощь сербской стороне.

Всего сводным отрядом Минобороны России был проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе российские специалисты обработали 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн квадратных метров; 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.