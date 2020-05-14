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Россиянам пообещали жаркое лето

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Россиянам пообещали жаркое летоМосква, 14 мая. Предстоящее лето в России будет жарким, однако ожидается череда похолоданий, дождей и сильного ветра. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами», — пояснил он.

Вильфанд также добавил температурный режим будет существенно отличаться в разных регионах России. По его словам, в некоторых регионах может наблюдаться увеличение температуры выше климатической нормы. Вильфанд подчеркнул, что подобные волны тепла опасны для здоровья человека. При этом резкие потепления могут сменяться быстрым похолоданием, передает РИАМО.

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Источник: РИАМО
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