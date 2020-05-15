Палата представителей Ливии поддержала осуждение турецкой агрессии «пятеркой» стран

Триполи, 14 мая. Ливийская Палата представителей поддержала совместное коммюнике Греции, Египта, Кипра, ОАЭ и Франции, в котором осуждаются действия Турции в Ливии.

Согласно документу, действия Турции в Ливии нарушают международное право, подрывая суверенитет государства и вмешиваясь во внутренние дела.

Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», председатель парламентского комитета по международным делам Палаты представителей Юсеф аль-Аккури подчеркнул, что Турция подрывает стабильность всего Средиземноморского региона, а также нарушает резолюции ООН. Вмешательство Турции в Ливии, по его словам, усугубило конфликт между так называемым Правительством национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии.

Напомним, 11 мая власти пяти государств — Греции, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Кипра — призвали Турцию прекратить оказывать поддержку террористическому режиму Файеза Сарраджа в Триполи, которому турецкие власти регулярно поставляют сирийских наемников из Идлиба и снабжают его оружием в обход эмбарго ООН.

Кроме того, «пятерка» стран обратила внимание на то, что пособничество Анкары ПНС Ливии лишь провоцирует эскалацию ситуации в североафриканском государстве и подрывает инициативы международного сообщества по мирному урегулированию ливийского кризиса, принятые по итогам берлинской конференции по Ливии в январе этого года.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало масштаб турецкого вмешательства в Ливию.

Кроме того, сообщалось, что Турция и ПНС сохраняют интенсивное авиасообщение, хотя ранее стало известно о закрытии ливийского воздушного пространства в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Лайнерами в Ливию доставляются оружие, сирийские наемники и турецкие офицеры. ФАН отследил способы и маршруты этих поставок.