МИД напомнил США, что вину за Ливию не получится перекинуть на другого

Москва, 14 мая. Министерство иностранных дел России с недоумением относится к выводам брифинга Госдепа США по ситуации в Ливии и напоминает, что именно Вашингтон и страны НАТО несут полную ответственность за ливийский кризис.

Как отметила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, члены заседания Государственного департамента США обвинили Москву в эскалации конфликтной ситуации в Ливии и применении «гибридной тактики» в отношении этого государства. Тем не менее, наибольшее удивление российской стороны вызвало обвинение Госдепа в том, что Россия мешает Вашингтону установить мир в Ливии.

«В этой связи хотели бы напомнить, что именно США несут прямую ответственность за возникновение ливийского кризиса, продолжающегося по сей день. В 2011 года американцы вместе с союзниками по НАТО, грубо нарушив резолюцию 1973 СБ ООН, совершили вооруженную агрессию против Ливийской Джамахирии, в результате которой были разрушены все госинституты и силовые структуры страны, разбалансированы межрегиональные и межплеменные отношения», — подчеркивается в сообщении.

Москва изначально выступала против авантюры Североатлантического альянса. Ливия погрузилась в хаос после операции НАТО, в то время как сами США дистанцировались от проблем в Ливии и усилий международного сообщества по стабилизации обстановки в стране.

«Последнее тому подтверждение – пассивное отношение Вашингтона к подготовке и проведению Международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине в январе текущего года», — отмечает Захарова.

Итоги брифинга Госдепа США, основанные на предвзятом подходе к ситуации, вызывают недоумение и идут в разрез с общепринятыми нормами элементарной дипломатической этики.