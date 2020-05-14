Собянин назвал введение обязательного ношения масок «компенсационной мерой»

Москва, 14 мая. Власти Москвы рассчитывают, что карантинные меры в столице, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут еще действовать минимум 1-2 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», — заявил Собянин.

Мэр столицы отметил, что в городе отсутствует обязательное предписание по ношению защитных средств на улице. Собянин назвал введение обязательного ношения масок и перчаток при посещении общественных мест и транспорта «компенсационной мерой».

«Это такая как раз компенсационная мера, чтобы за счет того, что мы увеличили количество рабочих, не было взрывного распространения инфекции», — подчеркнул градоначальник.

Согласно последним данным, в Москве зафиксировано более 121,3 тыс. инфицированных, 19,6 тыс. пациентов выздоровели, 1,1 тыс. скончались.

В настоящее время в Москве наблюдается уменьшение нагрузки на коронавирусные стационары за счет снижения числа поступающих в тяжелом состоянии, передают «Известия». По словам Собянина, сейчас все стабильно, число людей, поступающих в больницы в тяжелом состоянии, снижается, а количество выписываемых увеличивается.