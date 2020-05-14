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Россия потребовала от Латвии обеспечить условия для удаленного обучения на русском языке

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Россия потребовала от Латвии обеспечить условия для удаленного обучения на русском языке

Вена, 14 мая. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал власти Латвии создать нормальные условия для дистанционного обучения представителей национальных меньшинств.

Латвийские школы перешли на удаленный режим обучения из-за эпидемии коронавируса. Русскоязычные школьники столкнулись с трудностями, которые были вызваны тем, что большая часть учебных заданий доступна исключительно на латышском языке.

«Вновь требуем от Риги обеспечить благоприятную и эффективную среду для представителей нацменьшинств в рамках учебного процесса, в том числе в контексте чрезвычайных обстоятельств», — заявил Лукашевич в ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ.

Напомним, в 2019 году в Латвии была запущена реформа образования, которая предполагает переход всех школ на латышский язык. Реформу в учебных заведениях национальных меньшинств предполагается завершить к 2021-2022 учебному году. Русскоязычное население Латвии восприняло реформу крайне негативно. МИД России регулярно привлекает внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.

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