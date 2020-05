Антонов направил NYT письмо с требованием опровергнуть фейк о смертности от COVID-19 в РФ

Вашингтон, 14 мая. Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду газеты The New York Times письмо с требованием опровержения материала издания о смертности от COVID-19 в России, сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

«Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение», — информируют в посольстве РФ.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть информацию о занижении смертности от COVID-19 в РФ. По ее словам, соответствующие обращения также были отправлены представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле.

Захарова подчеркивала, что журналисты FT и NYT, которые опубликовали материалы о «заниженном» числе летальных исходов от коронавируса в России, не стремились найти истину в этом вопросе.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отмечала, что статистика умерших от коронавируса в столице соответствует действительности, передает RT. Она подчеркнула, что данные об умерших в Москве от COVID-19 перепроверяют перед публикацией. Ракова заверила, что столица придерживается политики полной открытости в отношении информации о коронавирусе и публикует полную аналитику и статистику.