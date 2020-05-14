Помогающим в борьбе с пандемией COVID-19 компаниям в РФ могут дать налоговые льготы

Москва, 14 мая. Минфин подготовил законопроект, обеспечивающий налоговые льготы организациям, передавшим в период пандемии Covid-19 продовольствие и медицинские изделия на благотворительность.
Министерство финансов разработало и направляет на согласование законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ». Изменения предусматривают налоговые преференции компаниям, которые безвозмездно передавали продовольственные товары первой необходимости нуждающимся и медицинские изделия, необходимые в борьбе с коронавирусной инфекцией, учреждениям здравоохранения.
Ранее законопроект, предлагающий предоставление налоговых льгот при передаче товаров в благотворительных целях, предлагали депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Вострецов.
«Нас услышали и, пусть в усеченной форме, но правительство откликнулось. Я это поддерживаю двумя руками. Неважно, кто автор законопроекта. Главное, что продукты дойдут до тех, кому они действительно необходимы. Когда этот законопроект поступит на рассмотрение Госдумы, мы его непременно поддержим в первом чтении. Во втором предложим свои поправки. Лед тронулся, первый шаг сделан и я считаю это большой победой и конструктивной работой по взаимодействию и исполнительной, и законодательной власти», — заявил в беседе с Федеральным агентством новостей Вострецов.