Помогающим в борьбе с пандемией COVID-19 компаниям в РФ могут дать налоговые льготы

Москва, 14 мая. Минфин подготовил законопроект, обеспечивающий налоговые льготы организациям, передавшим в период пандемии Covid-19 продовольствие и медицинские изделия на благотворительность.

Министерство финансов разработало и направляет на согласование законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ». Изменения предусматривают налоговые преференции компаниям, которые безвозмездно передавали продовольственные товары первой необходимости нуждающимся и медицинские изделия, необходимые в борьбе с коронавирусной инфекцией, учреждениям здравоохранения.

Ранее законопроект, предлагающий предоставление налоговых льгот при передаче товаров в благотворительных целях, предлагали депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Вострецов.