Сирия, 15 мая. В Даръа группа неизвестных лиц совершила серию нападений на сирийских военнослужащих. На севере Хасаки прогремел взрыв у штаб-квартиры «Сирийской национальной армии». Протестующие забросали камнями патруль военной полиции ВС РФ на трассе М4 в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе и Алеппо; лишились четырех военнослужащих при нападении неизвестных и направили подкрепления в Даръа.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла опорные пункты курдских боевиков в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, сбила беспилотник сирийской армии на юге Идлиба и спровоцировала на ответные боевые действия правительственные войска в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух бойцов на востоке Дейр-эз-Зора и а Ракке.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли укрытия курдских боевиков на севере Алеппо; в Идлибе провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ.

Международная коалиция: направила конвой строительной и военной техники на восток Дейр-эз-Зора; арестовала террориста ИГ в Ракке.

«Отряды народной самообороны» (YPG): лишились трех боевиков, которые дезертировали с позиций и сдались турецкими военнослужащим в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере провинции «Сирийская национальная армия» прекращает междоусобные стычки между фракциями. По информации источника в сети Twitter @humamisa, в городе Аль-Баб утром завершилось заседание, посвященное примирению между группировками «Ахрар аш-Шаркыя» и «20-ой дивизией», на котором также присутствовал командный состав «Сирийской национальной армии», по инициативе которых прошла встреча сторон.

По данным медиаресурса English Bas News, протурецкие боевики вели артиллерийский огонь по позициям «Отрядов народной самообороны» (YPG) у деревни Мараназ. Отдельные столкновения фиксировались в окрестностях города Тель-Рифат. Позднее под удар тяжелой артиллерии ВС Турции попали укрепления боевиков YGP у поселка Шерава, Шабха и Тель-Мадава.

Как передает агентство Step News, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и поддерживаемых Турцией формирований предприняли вылазку к позициям сирийской армии к западу от города Алеппо. Согласно данным источника, со стороны боевиков был открыл огонь из минометов по окрестностям поселения Кафр-Рама и Аль-Касра. Сообщений о раненных и пострадавших среди мирных жителей не поступало. Подразделения правительственных войск открыли ответный огонь по укреплениям боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Днем колонна грузовиков международной коалиции прибыла из Иракского Курдистана в Сирию. Как передает агентство Deir Ezzor, конвой военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением пересек границу через незаконный пункт «Аль-Валид» на востоке Хасаки, после чего направился к нефтяным месторождениям «Аль-Омар», где американские войска приступили к расширению действующей базы.

Очередное нападение в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» привело к гибели двух боевиков. Инцидент произошел в поселке Джейдет-Акидат, где группа неизвестных открыла огонь из автоматов по патрульному автомобилю SDF. Как сообщает источник в сети @ alkhabour21, в нападении подозревают спящие ячейки запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Даръа

Согласно данным военного источника агентства Al Masdar, на восток провинции к городу Тафас прибыло подкрепление сирийской армии, в частности 4-ой бронетанковой дивизии, а также отряды Корпуса Стражей Исламской революции, которые примут участие в операции по расчистке окрестностей города, где активизировались «спящие ячейки» боевиков.

Позднее на востоке провинции «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку. Как передает агентство Aleppo AMC, в госпиталь города Даръа были доставлены в тяжелом состоянии бывший полевой командир «Южного фронта» Мухаммад Али Ляхам и его спутник Ияду Рифаи. Во второй половине дня было совершено нападение на блокпост сирийской армии у деревни Умм-аль-Маядин, где нападавшие подстрелили двух сирийских солдат. Еще двое военнослужащих были найдены мертвыми у поселка Аль-Мусайфира. Все три нападения связывают с деятельностью «спящих ячеек» боевиков. Напомним, что за последние месяцы в провинции выросло число нападений на представителей официальной властей и правительственных войск. Военные аналитики предполагают, что за нападениями стоят члены распавшегося в 2018 году «Южного фронта», которые продолжили подпольную деятельность в провинции с поддержкой сил международной коалиции.

Провинция Идлиб

Военнослужащие ВС Турции установили новый наблюдательный военный пост на холме Тель ан-Наби Айюб, в районе гор Джебель аз-Завия на юге Идлиба.

На юго-западе провинции сирийская армия отразила нападение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно информации портала Al Masdar, САА атаковала укрепления террористов у гор Джебаль аз-Завия. Боестолкновения также отмечались у поселков Аль-Бара и Танджара, где теперь сосредоточены базы вооруженных группировок. Военные действия в указанном регионе привели к потерям с обеих сторон.

Во второй половине дня агентство Baladi News сообщило, что боевики сбили разведывательный беспилотник сирийской армии над своими позициями у города Кафр-Набаль. У деревни Сармин неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по автомобилю «Хайят Тахрир аш-Шам», убив двух членов группировки, которые находились внутри. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как передает РИА Новости, российские и турецкие военные провели одиннадцатое совместно трассы М-4 оп маршруту от поселка Ат-Тронбе до деревни Ариха, общая протяженность маршрута составила всего 15 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», на всем пути следования конвой сопровождали беспилотники ВКС РФ. По информации Telegram-канала Warjournal, у Арихи сторонники боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз попытались перекрыть трассу и закидали бронированные автомобили российской военной полиции камнями.

Провинция Ракка

Как передает агентство Aleppo AMC, на западе провинции отряд спецназа международной коалиции десантировался в поселке Аль-Джарния, где был задержан террорист «Исламского государства», который скрывался среди местных жителей. Подробности операции и личность арестованного не разглашаются.

Источник в сети Twitter @ alkhabour21 сообщил, что к северу от города Ракка был взорван автомобиль служб безопасности «Демократических сил Сирии». Машина была подорвана с помощью самодельной бомбы. Инцидент произошел рядом со здание тюрьмы. Два сотрудника служб безопасности SDF «Асайиш» была застрелены у поселка Касра-Али, еще одно нападение было совершено в деревне Фурусия, где курдский боевик был застрелен неизвестными на улице. «Демократические силы Сирии» обвиняют в нападениях «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Хасака

Репортёры агентства SANA сообщили, что в поселке Шалах, расположенном к югу от города Рас аль-Эйн прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной послужила самодельная бомба, установленная в мотоцикл, припаркованный у штаб-квартиры «Сирийской национальной армии».

Агентство Anadolu сообщило, что трое боевиков «Отрядов народной самообороны» добровольно сдались турецким пограничникам в окрестностях города Дербасия на границе турецкой провинции Мардин.

Агентство SOHR сообщило, что на севере провинции произошел очередной междоусобный спор между фракциями «Сирийской национальной армии». Как передает источник, боевики «Дивизии Султан Мурад» и «Фейлак ар-Рахман» вступили в перестрелку у поселений Ахрас и Лайла к западу от Рас аль-Эйна. По словам источника, спор между боевиками случился при разделе награбленного у местного населения имущества.

1 Организация запрещена на территории РФ.