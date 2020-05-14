Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийском Идлибе

Дамаск, 14 мая. Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«14 мая состоялось очередное, 11-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, патрулирование осуществлялось вдоль трассы М4. В патрулировании были задействованы два БТР-82А, а также бронеавтомобиль «Тигр». Движение российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Кроме того, российские и турецкие военные провели очередное патрулирование в сирийской провинции Хасака.