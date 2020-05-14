Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Вучича

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским лидером Александаром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обсудил с президентом Сербии дальнейшие шаги, направленные на укрепление партнерства двух стран. Кроме того, главы государств и обсудили реализацию проектов в области энергетики.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий» — говорится в сообщении.

Кроме того, Вучич поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с эпидемий коронавируса, а также выразил соболезнования в связи с жертвами заболевания в России.