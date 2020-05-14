В «Альянсе врачей» пугают «неизбежной гибелью» всех госпитализированных с пневмонией

Москва, 14 мая. Анастасия Васильева из «Альянса врачей» посвятила YouTube-эфир статистике заболеваемости коронавирусом в России и манипуляциям с ней. Она удивилась сравнительно низкому числу летальных исходов в РФ, а также призвала не верить официальным данным, приведя странные аргументы: если дело дошло до госпитализации, то пациенты с COVID-19 должны умирать, приняты были меры или нет.

«Пациенты, которые попадают с пневмониями, они в высоком проценте случаев погибают. Это везде одинаково, во всех странах...» — заявила Анастасия Васильева.

По ее словам, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом в России не меньше, чем в других государствах, и эти люди подвержены осложнениям. Согласно ее логике, если вакцины и эффективных методов лечения в РФ нет, то значит госпитализированный пациент с коронавирусом умрет, если у него есть осложнения.

Власти объясняют низкое число жертв вируса оперативно принятыми мерами, однако Васильева этому не верит. Она утверждает, что меры якобы только помогают избежать перегрузки больниц, а раз специфического лечения нет, то пациенты с осложнениями должны умирать.

Стоит подчеркнуть, что тезис «попал в больницу — значит все равно умрешь, если иммунитет не справится» более чем спорный, так как в таком случае вообще не понять, почему люди выживают и выздоравливают. Отчасти с этим можно согласиться: 20% подключенных к ИВЛ пациентов не выживают. При поражении легких, которое лечить можно пока лишь симтоматически, шансы снижаются еще больше. Но далеко не всем госпитализированным требуются такие меры. Более того, российские медики спасли больше человек на ИВЛ, чем в США — там на пике эпидемии в апреле умирало почти 90% подключенных к аппаратам.

Отметим, что из 1,4 млн инфицированных жителей США скончались 84,7 тыс. человек. В Швеции из 27 тыс. зараженных умерли 3,4 тыс. пациентов — каждый девятый. При этом до пандемии коронавируса состояние медицины в этих странах оценивалось как превосходное. Ситуация в Италии и Испании была еще хуже, там умирали каждый седьмой и восьмой инфицированный соответственно.

Однако в таких странах с развитой медициной, как Германия (174 тыс. больных и 7,8 тыс. умерших) и Израиль (16,5 тыс. больных и 264 умерших) низкие показатели смертности. Если по словам Васильевой, «по всему миру одна картина», то почему она не спрашивает у немецких и израильских властей куда они дели «неучтенных» жертв COVID-19?

Напомним, что в России с начала пандемии умерли 2,3 тыс. человек из 252 тыс. инфицированных. Если жертвы занижены, то Васильева и не называет точное число. За нее это сделало The Financial Times, указавшее занижение на 72%, то есть, на две трети. Однако ВОЗ не видит оснований верить американскому изданию. Даже показатели FT, согласно которым в России скончались 3,8 тыс. человек — значительно ниже данных из «благополучных стран». Поэтому утверждать, что здравоохранение в России справляется хуже всех в мире можно лишь с пропагандистской целью, чтобы лишний раз донести до аудитории, как плохо их защищает и спасает собственное государство.

Согласно последним данным, более 300 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.