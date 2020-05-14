Сирия новости 14 мая 22.30: в Идлибе сбит беспилотник сирийской армии, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГ* застрелили двух боевиков SDF

Сирия, 14 мая. На юге Идлаба был сбит беспилотник сирийской армии. На востоке Дейр-эз-Зора террористы «Исламского государства»1 застрелили двух боевиков SDF. В Даръа неизвестные совершили нападение на блокпост правительственной армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе и Алеппо; в Даръа лишились двух военнослужащих при нападении неизвестных.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла опорные пункты курдских боевиков на севере Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на патруль SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, сбила беспилотник сирийской армии на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух бойцов на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Как передает новостной агентство Step News, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и поддерживаемых Турцией формирований предприняли вылазку к позициям сирийской армии к западу от города Алеппо. Согласно данным источника, со стороны боевиков был открыл огонь из минометов по окрестностям поселения Кафр-Рама и Аль-Касра. Сообщений о раненных и пострадавших среди мирных жителей не поступало. Подразделения правительственных войск открыли ответный огонь по укреплениям боевиков.

На севере провинции продолжились столкновения на линии разграничения сторон подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» и боевиков «Отрядов народной самообороны». Как передает портал Baladi News, позднее к боевикам сна присоединилось артиллерийское подразделение ВС Турции. Под удар тяжелой артиллерии попали укрепления курдских боевиков у поселка Шерава, Шабха и Тель-Мадава.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» привело к гибели двух боевиков. Инцидент произошел в поселке Джейдет-Акидат, где группа неизвестных открыла огонь из автоматов по патрульному автомобилю SDF. Как сообщает источник в сети @ alkhabour21, в нападении подозревают спящие ячейки запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Даръа

Новостное агентство Baladi News сообщило, что у деревни Умм-аль-Маядин активизировались отряды боевиков. Группа неизвестных атаковало опорный пункт сирийский армии в окрестностях города, открыв по ним огонь из автоматов. Двое сирийских военнослужащих скончались на месте. Ранее нападение на САА было совершено в поселении Аль-Мусайфира, где также были застрелены двое солдат. Оба нападения связывают с деятельность «спящих ячеек» боевиков, которые интенсифицировали нападения на востоке провинции в последние месяцы. Активность вооруженных группировок вынудила командование САА направить подкрепления в провинцию для стабилизации ситуации. На прошлой неделе крупная операция по ликвидации «спящей ячейки» была проведена в поселении Аль-Музейриб.

Провинция Идлиб

На юге провинции возобновились боестолкновения в районе гор Джебель аз-Завия. Источник в сети Twitter @humamisa, сообщил, что у поселка Даррат-Кабир были развернуты минометные орудия сирийской армии, позднее из них были обстреляны опорные пункты боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревни Кансафра и у города Кафб-Набаль.

По предварительным данным агентства Baladi News, у в окрестностях Кафр-Набаля боевики сбили разведывательный беспилотник сирийской армии. Официальные СМИ пока не подтвердили данное сообщение.

1 Организация запрещена на территории РФ.