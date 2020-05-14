Собчак показала поедающего кору деревьев Богомолова

Москва, 14 мая. Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов продолжили веселить своих подписчиков в соцсетях, уставших от самоизоляции. Звезды разыграли «представление», главная роль в котором досталась «короеду».

Собчак опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео. Богомолов в весеннем лесу изображал жука-короеда. Поклонники пары предположили, что сама Собчак исполнила роль Красной Шапочки. Прогуливаясь по лесу, она застукала «жука» за странным делом. От назойливого короеда ей пришлось спасаться бегством.

«Все-таки главная беда Подмосковья — это короеды!» — подписала видео Собчак.

Большинство подписчиков оценили шутку телеведущей, оставив массу смешных и порой ироничных комментариев.

«Богомолы вроде кору не едят», — пошутила пользователь под ником mother.of.flower.

«Похоже, от коры потом классные глюки и новые сюжеты», — пишет leraisstyle с отсылкой на неоднозначное творчество режиссера.

«Что бывает, когда жена не кормит мужа? Кора единственное утешение для его желудка», — пошутил humor_mysli_citaty.

Днем ранее телеведущей, которая 9 мая была замечена вместе с мужем и ребенком на вечеринке у Дмитрия Маликова, пришлось оправдываться за свое поведение. Собчак ответила в комментариях на своей странице, что не видит никаких нарушений. Пользователи же сошлись во мнении, что звезды обладают двойными стандартами.