Москва, 14 мая. Министерство здравоохранения России заявило о необходимости отложить модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает перенести на шесть месяцев начало процесса модернизации первичного звена здравоохранения из-за эпидемии коронавируса.

«Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев», — говорится в документе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что заболевание вызвано новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей нового вируса во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 300 тысяч человек.

В России выявлено более 252 тысяч случаев, две тысячи человек скончались. Более 54 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.