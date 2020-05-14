Москва, 14 мая. Более 300 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчетам университета, общее число жертв коронавируса во всем мире достигло 300 тысяч человек, более 1,5 миллиона человек выздоровели.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 4,3 миллиона человек.

На территории РФ выявлено более 252 тысяч случаев коронавирусной инфекции, более двух тысяч человек погибли. Около 54 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.