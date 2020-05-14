Медведчук заявил, что МВФ продолжает «доить» Украину, как дойную корову

Киев, 14 мая. Международный валютный фонд (МВФ) будет продолжать оказывать давление на власти Украины и «доить их, как дойную корову», чтобы добиться своих целей, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Недавно пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что фонд ведет переговоры с Киевом о новой программе кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Украинский Минфин подтвердил, что обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 млрд долларов в течение 2020-2021 годов.

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата», — комментирует Медведчук.

Он отмечает, что несмотря на критическую ситуацию с украинской экономикой и тяжелым положением Киева на фоне пандемии, МВФ цинично продолжает политику давления и уничтожения народа Украины.

Напомним, что 13 мая Верховная рада приняла закон, который сделает невозможным возврат «Приватбанка» его экс-владельцу, украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

В начале мая стало известно, что Всемирный банк принял решение выделить Украине 150 млн долларов в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавируса, передает RT.