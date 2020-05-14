Президент ФРГ призвал немцев защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги

Берлин, 14 мая. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер резко высказался об акциях протеста в Германии против ограничительных мер из-за коронавируса. Среди участников акций есть сторонники теорий заговора, которые не верят в опасность инфекции.

Участники протестов заявляют, что нормы социального дистанцирования из-за коронавируса нарушают их конституционные права, хотя Конституционный суд ФРГ с этим не согласен. Некоторые из них отрицают существование COVID-19, заявляя о теориях заговора.

Штайнмайер отметил, что демократия нуждается в критике, поэтому принятые меры против коронавируса многократно обсуждались. Президент ФРГ выразил надежду, что дискуссия относительно ограничительных мер будет вестись разумно с опорой на факты.

«Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги», — добавил Штайнмайер.

Подобные протесты сторонников теорий заговора прошли и в Великобритании. Жители Лондона устроили акцию с объятиями напротив штаб-квартиры лондонской полиции. Кроме того, в Сети распространяются многочисленные фейки об опасности вакцины от коронавируса.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать информацию в соцсетях о том, что под видом вакцинации от коронавируса людей будут «чипировать» и что вирус якобы «создан для решения проблемы перенаселения Земли».